¿Cuál es la verdadera historia de "que pase el desgraciado"? Laura Bozzo la cuenta

Laura Bozzo es una presentadora de televisión y abogada, cuestionada pero muy conocida en el Perú y varios países de América Latina por sus reality shows, caracterizados por el escándalo y por frases como "que pase el desgraciado", que al día de hoy forma parte de la cultura popular, principalmente de la peruana.



Pero esta frase va más allá de solo ser una declaración curiosa. Recientemente, Laura Bozzo recibió en su casa a Infobae, medio que le hizo una serie de preguntas para descubrir una historia de bullying -dijo que fue víctima de acoso en el colegio exclusivo al que asistió- que culminó en una accidentada trayectoria en la televisión, donde patentó la muy famosa frase.



¿Cómo surgió la frase “que pase el desgraciado”?

Laura Bozzo contó en primer lugar que su ingreso a la televisión fue una casualidad. Según refirió, fue invitada a un programa cuando era regidora de la Municipalidad de Lima y desde entonces se ganó su lugar.



El programa era "Las mujeres tienen la palabra", un show de toque feminista que puso los ojos del país entero en Laura Bozzo, quien pasó de ser una completa desconocida a figura de la televisión en los años 90. Pero, ¿cómo surgió "que pase el desgraciado"?



Según Laura, la frase "salió así nada más… Estaba el desgraciado, Jesús, de 17, 18 años y había dos chicas, de 16, embarazadas de él, y había una tercera, que saqué de espaldas, de 15. Me acuerdo que iba a decir que pase Jesús y no, dije: 'que pase el desgraciado'. Y ahí quedó. El desgraciado era Jesús, que las había embarazado a las tres", comentó durante la entrevista.



Al final de la conversación, Bozzo indicó que a pesar de los cuestionamientos en su contra, ella no se arrepiente de nada de lo que hizo en su vida: "Nunca me arrepiento de nada, porque una cosa aprendí, estoy sentada donde estoy por todos mis errores, cosas buenas y cosas malas. Si me arrepiento voy en contra de lo que soy, y amo lo que soy."