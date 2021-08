La conductora de televisión Laura Bozzo recibió una orden de prisión preventiva por cometer un delito fiscal que supera los 12 millones de pesos mexicanos (603 mil dólares aproximadamente), por lo que deberá presentarse en el Reclusorio de Santiaguito (México).

Según revelaron diversos medios mexicanos, Laura Bozzo vendió un inmueble que estaba embargado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por más de 13 millones de pesos. A dicho delito fiscal se le conoce como depositaria infiel y tiene una sanción de tres a nueve años de cárcel.

SEMANA ANTES DE LA NOTICIA

En la última semana, Laura Bozzo ha estado inmersa en diversas actividades. El pasado jueves 5 de agosto, publicó un video en su cuenta oficial de Instagram donde posó en ropa de baño frente a la playa. El mensaje que acompañaba la publicación era en referencia a su próximo cumpleaños el 19 de agosto.

“A días de cumplir 70 años este es mi mensaje, nunca se sientan menos por la edad es solo un número podemos cumplí nuestros sueños siempre y les digo quiero que me recuerden por siempre empoderar a la mujer por hacerles ver que todo se puede lograr a cualquier edad y he pasado por lo peor me han robado todo pero aquí estoy luchando por salir adelante y lo voy a lograr ¡Arriba las mujeres!”, escribió.

Asimismo, Laura Bozzo también también participó de la celebración del décimo aniversario de bodas de Galilea Montijo con el empresario Fernando Reina. La ceremonia, en el cual también se llevó a cabo una despedida al padre de la presentadora del matutino (quien falleció hace pocos días), tuvo lugar a las orillas de una playa y asistieron personalidades como Lambda García, Andrea Escalona, Verónica Castro y Paul Stanley.

“Hermosa la ceremonia por los 10 años de casados de @galileamontijo y Fer maravillosa pareja, los quiero un chingo”, escribió Bozzo junto a un video de la celebración.

Además, publicó videos y fotografías en las que aparece al lado de Verónica Castro, Galilea Montijo y su esposo. “Gracias felicitaciones por tus 10 años de matrimonio te sacaste la lotería con Fer lo máximo y feliz día @andy_escalona mi princesa te adoro, años que no bailaba tanto”, escribió en su publicación.

SOBRE SU SITUACIÓN LEGAL

Hasta el momento se conoce que la abogada peruana no logró acreditar cuál era su domicilio en México y por petición de la Fiscalía General de la República (FGR), el juez a cargo dictó prisión preventiva justificada para Laura Bozzo. Durante las siguientes horas la conductora de televisión debe ingresar al Reclusorio de Santiaguito. Cabe señalar que, hace tres meses, Bozzo presentó un acuerdo para pagar el adeudo fiscal y evitar la cárcel.

VIDEO RECOMENDADO

Dictan prisión preventiva contra Laura Bozzo por delito fiscal

Laura Bozzo recibió prisión preventiva por cometer un delito fiscal que supera los 12 millones de pesos, por lo que deberá entrar al Reclusorio de Santiaguito (México). (Fuente: América TV)