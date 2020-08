La conductora de Televisa, Laura Bozzo lamentó, con la voz entre cortada, haberse divorciado de su fallecido exesposo, Mario de la Fuente debido a que él fue el único hombre que la amó sin ningún interés de por medio.

Así lo reveló la conductora de ’Laura sin censura’ durante una entrevista para el programa ‘Cala’ por Mega TV, donde por primera vez dio detalles de su relación con el padre de sus hijas.

“Fue duro (la noticia de su fallecimiento), él nunca se cuidó de la diabetes, tuvo como infartos cerebrales, él estaba delicado. Quiero decirte que fue el único hombre que me amó en la vida. A mí particularmente me dolió porque sentí que cometí un error muy grave al separarme de él. Creo que si hubiera seguido muchas de las cosas que me desgracian y que me han pasado, no me hubieran pasado”, expresó muy emocionada, Laura Bozzo en un enlace para el programa.

“A veces uno se equivoca. Fue un hombre que se dedicó a mí, que me cuidó, que me protegió. Puedes creer que jamás quiso que le diera nada. Yo siempre lo ayudé hasta el final, gracias a él terminé mi carrera. Me dio lo más maravilloso que son mis hijas, para mí fue un golpe muy fuerte (su muerte). Repito que parte de él, no ha habido ningún hombre que me haya amado por ser yo”, añadió la conductora de Televisa.

Bozzo explicó que se volvió “estúpida” por la fama que ganó gracias a la televisión lo que afectó la relación con su esposo. “(Con la fama) pierdes la noción de la realidad y aparecen personas que fijen y uno se siente, ‘Oh ese me mira a mí‘, y no te mira a ti sino tu dinero o tu fama, y uno cae como idiota”.

La conductora, quien trabaja de la mano de la reconocida productora Magda Rodríguez, también habló sobre la escandalosa pelea que protagonizó con el actor Alfredo Adame, quien dijo que le daba asco verla.

“Yo no sé para qué fue, si a mí me da asco una persona no acepto la entrevista. Para mí que a un hombre como ese yo le dé asco esto orgullosa, estoy por buen camino. Él quiso hacer su show, después llamó a la prensa para atacar. A mis enemigos los elijo yo. No gasto mi energía en nada que no sea positivo más ahora (con la pandemia)… Un hombre como él es una vergüenza. Yo lo conocí en un momento y ahora se ha convertido en un payaso. Para mí ese hombre no existe”, señaló Laura Bozzo.

Laura Bozzo asegura que su exesposo fue el único hombre que la amó