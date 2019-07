¿Lo hizo por Cristian Zuárez? Laura Bozzo alista reality de infieles en México

Hace más de dos años, Laura Bozzo se separó del argentino Cristian Zuárez por una presunta infidelidad y desde ese momento no quiso saber nada de él, sino se concentró en realizar proyectos para Televisa y ahora ya tiene todo listo para lanzar el reality 'Segunda oportunidad'.

Este programa se realizará en una casa donde habrán parejas que se han separado por cuestiones de infidelidad o maltratos.

"Ellos pasaran por una serie de pruebas para ver quién se gana el derecho de tener una segunda oportunidad, eso siempre y cuando estén solteros. Es más un programa de jóvenes", contó la abogada a Perú21.

¿REALITY LO HIZO POR LO QUE LE PASÓ CON CRISTIAN ZUÁREZ?

La conductora de Televisa negó tajantemente que la creación de este nuevo espacio juvenil sea por la mala experiencia que le tocó vivir al lado de su expareja.

"Lo de Cristian es algo que terminó de manera definitiva y yo respeto a su nueva pareja. A él ya no lo amo. El reality no tiene nada que ver por lo que me pasó, sino que hay toda una onda por las cosas del amor y 'Segunda oportunidad' lo cree por los casos de los desgraciados de mi programa", sostuvo Laura Bozzo.

LAURA SUFRIÓ DE AGRESIÓN

En su participación en el programa 'El valor de la verdad', Laura Bozzo reveló que Cristian Zuárez la agredió físicamente cuando ambos discutían.

"Estábamos discutiendo y me empujó contra la puerta. Me abrió la ceja por lo que fuimos hasta la clínica. En el carro me pedía perdón y ese fue el momento en el que me di cuenta que tenía que terminar una relación enfermiza", relató la abogada, quien reconoció que el argentino le fue infiel.



Laura Bozzo reveló que fue agredida físicamente por Cristian Zuárez. (Video: Latina)

