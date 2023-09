Laura Bozzo ha vuelto a generar polémica al lanzar una grave acusación contra Belinda, donde le atribuye una deuda de 60 mil dólares en joyas de una tienda en Perú. Según la presentadora, la cantante adquirió varias piezas durante su estancia en nuestro país hace varios años y, hasta ahora, no la ha liquidado.

En una entrevista para Hoy, la exconductora recordó cuando Belinda fue al Perú para celebrar su cumpleaños en compañía de su familia. En eso, ella le pidió a Laura asesoría para comprar joyas, a lo que esta aceptó ayudarla sin problemas.

“Estoy preocupada por un problema que tengo. Belinda, que es mi reina adorada, la amo, viajó a Perú hace algunos años para celebrar su cumpleaños, mi familia la atendió y todo. La recomendé con una joyera, amiga mía, que le vendió fortunas en joyas y desgraciadamente pues hay un saldo de 60 mil dólares y a mí me tiene loca como aval”, declaró la conductora.

Asimismo, aprovechó las cámaras para pedirle que le responda, ya que puede ser que ella no lo recuerde: “yo no he hablado con mi princesa, que la amo, sino con su asistente Christian y pues todo el tiempo me dice que ya lo va a solucionar, pero nunca lo soluciona, es más, no sé si ella lo sepa. Me encantaría que se solucionara porque yo a ella la amo con toda mi alma, soy su fan”, finalizó Laura.





