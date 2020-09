La Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación dio a conocer este martes la lista completa de sus nominados a los Grammy Latinos 2020 . Dentro de las 53 categorías se encuentran cuatro peruanos.

Encabezando se encuentra Susana Baca, quien está nominada a Mejor Álbum Folclórico por su disco “A Capella”. Compite con Gaiteros de Pueblo Santo, Quinteto Leopoldo Federico, Tierra Adentro y Gaiteros de San Jacinto.

También se encuentran la agrupación Afro-Peruvian Jazz Orchestra, cuyo disco debut “Tradiciones” está compitiendo en Mejor álbum de Latin Jazz y su canción “La Flor de la Canela” ha sido nominada a Mejor Arreglo. Los peruanos Lorenzo Ferrero y Aníbal Seminario integran dicha agrupación.

Para la categoría de Mejor Video Musical Versión Larga se encuentra el proyecto Just Play Perú, donde trabaja Araceli Poma junto a Matt Geragthy y Daniel Thissen, quienes han sido nominados por la serie The Warrior Woman of Afro-Peruvian Music, los capítulos se pueden ver en YouTube.

Por último, la banda Alerta Rocket ha sido nominado a Mejor Diseño de Empaque de un álbum por el disco Lado A. Los nominados son los directores de arte Lucía Arias, Edgar Guerra y Fabli Soto.

Los ganadores se darán a conocer el 19 de noviembre en una ceremonia que se transmitirá por Univision.

