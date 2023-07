El recordado animador de la Teleferia de productos domésticos, Marco Antonio Milosevic, ha sido denunciado públicamente por no reconocer a dos hijas fuera del matrimonio.

“En noviembre, yo le dije que estaba embarazada y él me respondió que ‘¿por qué no me cuidé?’. Después de eso, no me volvió a llamar, ni escribir”, relató Flor Guerra en Magaly TV: La Firme.

Luego la mujer afirmó que tuvo “un embarazo riesgoso. Me he quedado con anemia y he tenido una cesárea. Lo único que pido es que me ayude con la leche, porque él -como padre- tiene la responsabilidad”.

Ante esto, la conductora del espacio tomó la palabra durante su programa y arremetió contra Marco Antonio: “Me apena la situación de estas dos criaturas, que no tienen la culpa de nada”.

“La señora, que no tiene trabajo ahora porque se está recuperando de la cesárea, no tiene con quién dejar a las niñas. Ella está recuperándose de una enfermedad”, finalizó la popular ‘Urraca’.





