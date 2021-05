Abrieron mi ciego!!! Soy del brazo Wuhan, por lo que en los próximos días me colocaran la vacuna Beijing. Estoy muy feliz!! Porque a pesar de todo lo que pasó, nunca me arrepentí ni un segundo me haber sido voluntaria. Agradezco a cada una de las personas que nos apoyaron pic.twitter.com/leWnQ3DJwz