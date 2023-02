La conductora Lady Guillén decidió pronunciarse sobre el caso de John Kelvin, quien podría regresar a prisión por agredir psicológicamente a su expareja Dalia Durán. La presentadora de “Dilo Fuerte” dijo no estar sorprendida sobre esta nueva acusación y reiteró que los agresores no cambiar.

“Sabía que John kelvin no iba a cambiar. lo que pasó con John Kelvin lo esperaban las autoridades, los medios de comunicación, yo, esto iba a volver a pasar, los agresores no cambian, vuelven a hacer lo mismo, y lo he dicho de mil formas. En el caso de Dalia (Durán), creo que todos sabíamos de que este hombre podía volver a agredirla, física o psicológicamente, recordemos que él está sentenciado por violencia familiar hacia ella, hacia la madre de sus hijos”, cuestionó.

Para la conductora, las autoridades a cargo de este caso deben reivindicarse tras el proceso judicial que terminó devolviéndole la libertad al cantante pese a la salvaje golpiza que le propinó a la madre de sus hijos.

“Esto iba a pasar porque hasta el momento las autoridades competentes no han tenido claro qué tan dañino podría ser que el señor visite a sus hijos porque, aunque sabemos que por ser el padre le corresponde por derecho, no debemos olvidar de que él fue sentenciado por violencia familiar hacia la madre de sus hijos”, cuestionó.

“Todos los agresores en general no deben estar libres, los golpeadores no cambian, vuelven a insultar, a golpear, a dañar, y esto puede crecer más y pueden llegar a asesinar, muchos agresores han buscado a sus víctimas y las han asesinado, es importante que la autoridad ponga el ojo en este proceso para no lamentar un posible feminicidio”, agregó.

Como se sabe, Jhon Kelvin es investigado por los delitos de agresiones en contra de las mujeres e integrantes del grupo familiar en agravio de Dalia Durán, y por desobediencia a la autoridad en agravio del Estado, esto tras infringir la medida de alejamiento de su expareja.

La Fiscalía ha solicitado 9 meses de prisión preventiva en contra del artista por los delitos de agresiones en la modalidad de violencia psicológica y desobediencia a la autoridad.