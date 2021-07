Lady Guillén se encuentra alejada de las cámaras, pero su público sigue pendiente de sus movimientos en redes sociales. Sobre todo por la nueva figura de la conductora.

La presentadora se animó a contar qué fue lo que pasó en una reciente entrevista a Trome y los motivos por los que no está en televisión.

“No he hablado mucho del tema, para muchos ha sido sorpresa, estos últimos dos meses he estado en descanso médico. Tuve una cirugía importante para mi salud, eso ha hecho que pueda tener el peso que tengo ahora”, señaló Guillén.

Del mismo modo, contó que dicho paso por el quirófano ha mejorado su salud. “Estoy contenta conmigo misma también. Es lo que debemos irradiar cuando hacemos contenido en redes sociales”, añadió.

Guillén negó haberse hecho al banda gástrica, como otros personajes de la farándula. “Me decían que me he hecho la banda, pero no, es mentira. La banda se la hace una persona que tiene sobrepeso, es obsesa y tiene problemas de salud extremos”, aseguró.

Por el momento, la ex presentadora de “Tengo algo que decirte” no brindó más detalles de la operación se hizo pues necesita información especializada. Ahora se encuentra en la espera de propuestas televisivas para retomar la conducción.

