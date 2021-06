La joven cantante Paula Leonardi, recordada por su participación en el programa “ Yo Soy Perú ”, llegó al set de “La Voz Perú” para tentar un lugar en las audiciones a ciegas. Su performance fue del agrado del jurado, quienes voltearon en su totalidad sus sillas.

Paula Leonardi pisó el set de “La Voz Kids” a los 14 años, hace siete años, un par después incursionó en la imitación en “Yo Soy Perú”, interpretando a Demi Lovato. Con este trabajo saltó a la fama y adquirió experiencia sobre el escenario.

“He esperado muchísimo este momento desde que terminó ‘La Voz Kids’. Siento que es el momento perfecto para demostrar qué posición tienes en el mercado musical, y eso quiero, plantarme aquí y decir: ‘esta soy yo’”, manifestó Paula antes de salir al escenario.

La eximitadora de Demi Lovato llegó con una potente voz, y con su interpretación de “And I am telling you I’m not going” logró que los cuatro miembros del jurado voltearan sus sillas. Paula no pudo evitar derramar algunas lágrimas de emoción.

“Señorita, la rompiste en 700 pedazos. Hiciste ver ese escenario de este tamaño. Te conoces tan bien que sabes cuánto alejar el micrófono. Es dulce escucharte abajo como arriba, ese ronquito fue justo. Conoces las medidas de tu receta. Me siento agradecido con este programa”, manifestó Mike Bahía.

Finalmente, Paula Leonardi agradeció a Eva Ayllón, Guillermo Dávila y Daniela Darcourt por voltear sus sillas y confiar en su voz; sin embargo, decidió unirse al equipo de Mike Bahía.

