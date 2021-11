‘La Voz Kids’ continúa en su etapa de audiciones a ciegas y cada noche presenta a niños con talento que buscan un lugar en los equipos de Eva Ayllón, Daniela Darcourt, Christian Yaipén y Joey Montana. En esta oportunidad, fue el hijo del imitador de Dyango, Jairo Tafur, quien se robó la atención de todos.

El joven Giorgio Tafur llegó al escenario de “La Voz Kids” para hacer gala de su talento e interpretar “Bohemian Rhapsody” de Queen, uno de los temás más emblemáticos de la agrupación encabezada por Freddie Mercury.

“Sueño con ser una leyenda musical. Yo me animé a venir a ‘La Voz Kids’ por mi papá. Él siempre me ha apoyado en el canto, y en todo lo que yo hago. Me emociona saber que mi voz va a ser escuchada por unos grandes artistas”, manifestó el joven intérprete, hijo del imitador de Dyango en “Yo Soy Perú”, antes de subir al escenario.

Casi al final de su puesta en escena, los entrenadores fueron volteando sus sillas, con exepción de Christian Yaipén, quien empezó su intervención dándole la bienvenida y felicitándolo por cantar en inglés.

“Yo creo que la cultura musical es tan importante en los niños de ahora que me sorprende mucho saber que hay una generación que todavía mantiene viva a estas grandes leyendas, cantando sus canciones”, manifestó Daniela Darcourt, quien finalmente logró quedarse con el participante.

Cabe señalar que antes de la elección de Giorgio, Daniela invitó al escenario de “La Voz Kids” a Jairo Tafur. El imitador de Dyango y su hijo interpretaron a dúo el clásico criollo “Alma, corazón y vida”.

