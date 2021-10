Tras finalizar la primera ronda de la final de “La Voz Senior”, el presentador Cristian Rivero anunció a los nuevos entrenadores que ingresarán a la nueva edición del programa: “La Voz Kids”. Cristian Yaipén y Joey Montana fueron anunciados en medio de aplausas; sin embargo, la sorpresa llegó después.

Tras el anuncio de los nuevos entrenadores, la argentina Lucía Galán del dúo Pimpinela se puso de pie y reveló una sorpresa que involucraba a una pareja de conducción para Cristian Rivero.

“Acá cerramos un ciclo, nosotros nos vamos y todos sentimos que solo no vas a poder con este ciclo de ‘La Voz Kids’, te faltan cosas y hemos pensado en buscarte una compañera para que conduzca a la par tuya. Es muy conocida, querida y admirada en nuestro país”, dijo Lucía Galán.

“Es una persona que sabe guiarte, que sabe acompañarte y va a estar pegada a ti porque lo necesitas, nosotros sabemos que lo necesitas. Es la única manera en la que nos vamos tranquilos y ‘La Voz Kids’ va a ser lo que tiene que ser”, añadió la cantante.

Luego, Lucía Galán anunció el ingreso de Gianella Neyra al programa. De esta manera, la actriz peruana volverá a compartir escenario con Cristian Rivero después de varios años.

“Yo pensé que la producción no me iba a hacer ninguna sorpresa. Me encanta la sorpresa, bienvenida Gianella. ¿Ustedes saben en lo que se están metiendo? Juntos somos tan complicados como Joaquín y Lucía Galán, les aviso”, precisó Rivero al darle la bienvenida a su pareja.

