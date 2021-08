El popular personaje La Uchulú protagonizó una aparatosa caída durante las grabaciones del programa “El Reventonazo de la Chola”. Según dijo, fue “solo un susto” y no pasó a mayores, pese a que pudo sufrir alguna lesión.

El personaje interpretado por Esaú Reátegui estaba realizando una divertida secuencia junto a Christian Domínguez y otros cantantes de cumbia. El reto consistía en saltar con un globo gigante sobre un taburete; sin embargo, falló en el cálculo.

“En realidad, esto me pasó por traviesa. No estaba pauteada en ninguna secuencia. Pero yo soy aguerrida y calculé mal ese salto, pero me encuentro bien, gracias a Dios. Solo fue un susto y de las caídas, de los errores, se aprende”, explicó tras la secuencia.

Asimismo, La Uchulú aseguró que seguirá aportando su carisma en el circo de la Chola Chabuca, que este domingo 15 de agosto realizará una función especial por el Día del Niño en la carpa ubicada en la Cúpula de las Artes del Jockey Plaza.

Recientemente, La Uchulú fue comparada con la cantante peruana Leslie Shaw, quien recientemente renovó su look y lució uno similar al de la intérprete de “La Faldita”.

“Supongo que tengo mucha influencia en las personas, se ve guapa... Cortadas con la misma tijera. ¡Yo también quiero ser cantante, imagínate!”, comentó la Uchulú en el programa “América Hoy”.

