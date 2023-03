Ernesto Pimentel no dudó en pronunciarse, luego de que ‘La Uchulú’ señalara en un en vivo de TikTok de que había recibido una palmada en el trasero cuando formaba parte del elenco ‘El reventonazo de la Chola ’. El presentador de televisión le pidió que no tomara con humor el tema, ya que el acoso no es una broma.

La ‘Chola Chabuca’ realizó un en vivo en Instagram y se contactó con la tiktoker para pedirle que aclare el tema de tocamientos indebidos que dijo que sufrió, ya que remarcó que en su equipo son muy cuidadosos con este tipo de casos.

“Por favor primero quiero que me aclares qué ha pasado (...) Tú sabes que toda la vida te hemos cuidado, pero hay temas mayores que tenemos que tratar con respeto y delicadeza”, empezó diciendo Ernesto Pimentel.

Además, le preguntó directamente cómo había sido su experiencia en el programa. “Yo siempre he sido muy respetuoso de tus decisiones y te hemos acompañado en todo”, agregó.

Ante ello, ‘La Uchulú’ aseguró que su experiencia en el ‘Reventonazo de la Chola’ siempre ha sido muy buena y no tiene ninguna queja al respecto. Por lo que aclaró que sus palabras fueron malinterpretadas. “La verdad no ha sido con mala intención, me estaba riendo en el vivo, contando mis historias”, refirió la actriz cómica.

“Fue solo un palmazo, así en broma nada más, no es que tal persona me estaba acosando. Como yo expliqué en el en vivo, que no está esa parte, yo soy una persona súper alegre, comunicativa y a veces hablo con los invitados, supongo que habré dado mucha confianza y me metió un palmazo, pero después todo fue risas“, agregó.

En ese momento, Ernesto Pimentel le pidió que no tomara con humor el tema. “El tema del acoso no es una broma, no se puede permitir contra nadie. Una cosa es una broma de mal gusto y otra cosa es lo que has dicho”, le dijo.

VIDEO RECOMENDADO