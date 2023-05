La Uchulú se presentó en el programa ‘Desde otra cancha’, conducido por Paco Bazán, en el que le pidió a Jorge Benavides que le dé una oportunidad de trabajo en su show del humor. El exfutbolista también afirmó al finalizar su segmento que la humorista sería el nuevo fichaje de ‘JB en ATV’, tomando por sorpresa a todos los presentes.

No obstante, la comediante se presenta actualmente en ‘El Reventonazo de la Chola’, programa de América Televisión, y además no ha firmado ningún contrato, por lo que no tiene nada claro con respecto a su futuro. Sin embargo, Uchulú pidió que le den la oportunidad de ir al canal de Bazán.

“Señor Jorge Benavides, de verdad estoy pasando hambre. Necesito trabajar, nadie me contrata”, afirmó la humorista en el show de Bazán, generando carcajadas en el conductor y los otros presentes. La artista comentó que se encuentra buscando un trabajo fijo para sostenerse.

Por otro lado, Benavides afirmó también que se encuentra en conversaciones con ‘un importante artista’, por lo que las especulaciones de la llegada de Uchulú son cada vez mayores.