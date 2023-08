Luego de algunos días de convivencia en ‘La Casa de Magaly’, La Uchulú se animó a decir lo que piensa de Andrés Hurtado ‘Chibolín’, ya que tiene ciertas actitudes que la hacen sentir incómoda.

“Este señor es muy altanero, no me gusta porque me trata como si yo fuera un animalito. Me dice ‘Uchulú, ven acá'. Luego, está susurrando, por ahí diciendo, ella es la ‘chacha’ de la casa, y yo (le digo): ‘¿perdón?’. Me dice que vaya y le bese la mano, lo atienda”, reveló la comediante.

Al respecto, La Uchulú no solo se mostró inconforme, sino que aseguró que ella puede seguir las bromas un rato, pero que le cansa que Andrés Hurtado lo haga constantemente. Sobre una pregunta que si la está seduciendo, la pucallpina sonrió pensando en que este podría volverse su ‘sugar daddy’.

De todas formas, la interacción entre Hurtado y La Uchulú dará que hablar al igual que con todos los integrantes del reality de convivencia.