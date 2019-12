Judith Bustios, también conocida como ‘La Tigresa del Oriente’ protagonizó un tenso momento tras enterarse -por las cámaras de ‘Magaly TV: La Firme’- que su pareja Elmer Molocho le fue infiel con su bailarina.

Durante un informe, presentado en el espacio de farándula de Magaly Medina, se ve al sujeto en actitudes cariñosas con Vicky Torero, una de las bailarinas de la cantante, mientras se divertían dentro de una discoteca local.

Pero eso no es todo. Al terminar la rumba, ambos -muy pasados de copas- fueron en dirección a un hotel ubicado en el distrito de Santa Anita.

Una de las reporteras de la Magaly le presentó este material a la intérprete de ‘Israel’, quien reaccionó de manera muy calmada y hasta se animó a dejarle un mensaje a Molocho.

“Voy a tener que hablar con ellos. ¿Qué pasó? Cada uno es libre de su conducta. Él no es nada leal y ella tampoco. Si quiere hacer sus cosas, que lo haga oculto. No así. Ojos que no ven, corazón que no siente”, dijo.