Judith Bustos, más conocida como “La tigresa del oriente”, atraviesa un difícil momento tras una fuerte caída que tuvo hace un mes y que, al parecer, le habría ocasionado problemas auditivos.

“Hace un mes sufrí un golpe en la cabeza, tropecé, y al caer, me pegué contra la pared. Ahora, en casa o al acudir a alguna entrevista, estoy pidiendo que me repitan las cosas porque ya no escucho como antes”, señaló en una entrevista al diario El Popular.

Tras varios exámenes audiológicos, la reina del YouTube fue diagnosticada con hipoacusia bilateral (sordera) en ambos oídos con nivel medio a severo.

Según señaló un especialista a “La Tigresa”, su oído derecho ha sido el más perjudicado. Aún así, ambos necesitaran de un par de audífonos medicados para que vuelva recuperar su normalidad.

Del mismo modo, afirmó que los problemas de oído no siempre se deben a una caída, sino a la exposición a sonidos altos, a los cuales Bustos ha tenido contacto por su profesión.

Sin embargo, la popular cantante no enfrenta un buen momento económico tras padecer el coronavirus y por una retención de dinero que tuvo con el Municipio de La Victoria hace un mes.

