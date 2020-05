La actriz María Victoria Santana, conocida popularmente como 'La Pánfila’ está viviendo un drama fuera de las pantallas de televisión. Y es que a solo unos días de revelar que su padre se encontraba muy mal de salud, recibió una terrible noticia que afecta a más miembros de su familia.

La también actriz Patricia Barreto, compañera de Santana en la telenovela 'Los Vílchez’ reveló que el padre, la madre y el hijo de María Victoria dieron positivo a la prueba de descarte de COVID-19 y por esta razón iniciaron una colecta para ayudarla.

“Lamentablemente, el papá, la mamá y uno de los hijos de María Victoria están con COVID-19. Su papá es el que está grave y necesita ayuda urgente, pero debido a la saturación de los hospitales públicos es muy difícil y muy costoso conseguir una cama UCI, así que estamos haciendo una colecta para apoyarlos”, se lee en su publicación de Barreto.

Como se recuerda hace solo unos días ‘La Pánfila’, se quebró al revelar que su papá está pasando por momentos complicados y que su vida está en riesgo.

“Mi papá está mal. Necesito ingresarlo a Cuidados Intensivos. Lleva 12 días mal. Llamé al 113 para descartar COVID-19. Ayer vinieron, pero no tenían pruebas. Fue en vano la espera. En la tarde se puso peor y tuve que llevarlo a emergencias. En los hospitales no atienden y las colas son larguísimas. Tuve que rogar en una clínica para que lo estabilicen. Ha tenido un infarto y tiene neumonía. Necesita urgente Cuidados Intensivos y no hay. No hay y no importa si tienes toda la plata del mundo”, contó.

VIDEO RECOMENDADO

Coronavirus en Perú, México, España y USA: reporte de infectados y fallecidos de HOY 13 de mayo

TE PUEDE INTERESAR