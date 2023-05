Luego de los recientes éxitos taquilleros del cine peruano, llega el turno del esperado film “La Pampa”, nueva cinta del reconocido director peruano Dorian Fernández Moris, que anuncia su estreno en nuestro país este 29 de junio en las salas de cine.

“La Pampa” viene precedida de 11 premios y 30 selecciones oficiales en festivales de países de Europa, Estados Unidos y Latinoamérica , convirtiéndola en una de las cintas peruanas más galardonadas del año.

(Foto: @filmaffinity)

“La Pampa” es un thriller social en el que vemos a Juan, un exfuncionario público que huye de la justicia y de la tragedia que lo ha marcado de por vida. Por otro lado, Reina, una adolescente que huye de los abusos sexuales y morales que ha sufrido desde niña en los campamentos de explotación sexual de La Pampa, un lugar controlado por mafias de extracción de oro, en un territorio de la Amazonía peruana sin autoridad, devastado por el crimen y la codicia. Ambos, unidos por el destino partirán en busca de la familia de Reina.

El reparto de la película “La Pampa” está protagonizado por reconocidas y destacadas figuras del medio, como Fernando Bacilio (El Mudo, Un mundo para Julius, No Estamos Solos, La Deuda, Casos Complejos), Mayella Lloclla (El Vientre, Un Mundo para Julius, Dos Besos, La Decisión de Amelia), Oscar Carrillo, Sylvia Majo, Gonzalo Molina, Pamela Lloclla, Alaín Salinas, Antonieta Pari, así como el debut en la pantalla grande de Luz Pinedo, descubierta en un multitudinario casting de más dos mil personas en la ciudad de Pucallpa.

“La Pampa”, Fue post producida en los estudios españoles Do Post Productions, los mismos del éxito de Netflix “La casa de Papel” (The House of Paper).

Ya se encuentra disponible el tráiler y afiche oficial de “La Pampa”, apasionante historia de crimen, violencia y redención en medio de la selva, cinta que podrás disfrutar desde este 29 de junio en salas de cine.