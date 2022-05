La evolución es una constante interesante que permite explorar, probar y especular. Así lo entiende la banda peruana La Ficción, quienes están pasando por el momento evolutivo más importante de su recorrido, en donde sus canciones van hilando nuevas historias que les permite acercarse a universos paralelos, teniendo como base las emociones y sensaciones humanas.

Dentro de esta mezcla de sensaciones aparece “Calcomanía”, un tema en donde la banda de Epic Pop Folk pretende, justamente, invitarnos a viajar a lo más profundo de nuestra alma. El tema forma parte de “Solar”, tercer EP de la banda. Fue producido por Jesús ‘El Viejo’ Rodríguez y la trompetista nacional Ale Pizarro grabó las trompetas desde Miami.

“Entre un disco y otro el sonido de La Ficción siempre fue evolucionando, entendiendo que nosotros cambiamos y por ende nuestra música también. Desde que empezamos a componer este EP tuvimos claro que queríamos hacer algo más libre y genuino; con letras que detallen sin pudor lo que sentimos, y con música que simplemente fluya hacia donde queremos ir, más allá de géneros o estilos, sin miedo a equivocarnos porque cuando uno es sincero no hay métricas para definir errores. Con ‘Calcomanía’ se siente que encontramos lo que estábamos buscando”, dijo Pedro Alayza, vocalista del grupo.

“Calcomanía” viene acompañada por un prolijo videoclip, en donde aparecen los integrantes de la banda inmersos en el viaje que proponen. Fue realizado por la casa productora Planetario, que es propiedad de Pedro Alayza y Eddy Alarcón, integrantes del grupo, e invita a formar parte de la trilogía del universo, un concepto un tanto complejo, pero que sirve como motivación para sentir y seguir en este rumbo.

“Estamos en proceso de producción de lo que será nuestro próximo EP llamado ‘Lunar’, que será la contracara de ‘Solar’: el lado más oscuro del viaje, con canciones más emocionales e introspectivas pero siempre manteniendo la onda de la banda”, agregó Alayza.

Como se sabe, “Solar” es el primero de tres trabajos, los cuales en conjunto se llamarán “La Saga del Universo”. Además, La Ficción tiene planeado publicar más música y nuevos videoclips este año. Tocar en provincia, ingresar a festivales internacionales y, sobre todo, llegar a más oídos.

“Es difícil hacer música de manera constante a través de los años en un medio como el nuestro donde casi no hay industria musical y sobre todo después de una larga pandemia. En una sociedad fría que nos enseñó a no sentir y no cuestionar, queremos usar la música, nuestros videos y nuestro arte en general como un medio para viajar a lo más profundo de nuestras emociones, al universo qué hay dentro de cada uno de nosotros, para encontrar realmente quienes somos y de donde vinimos”, puntualiza Alayza.

