La esperada puesta en escena “La esquina de la cumbia” fue presentada oficialmente por la productora de Del Barrio Producciones, el director Gonzalo Molina y los protagonistas del elenco Santiago Suárez, Stephany Orúe, Emilran Cossio, Gretta Marston, Sergio Gjurinovic, Silvia Bardales, el niño Gianfranco Bustíos, expresaron que ya están ansiosos que llegue el día del debut el próximo 21 de julio en el Teatro Plaza Norte. Las entradas se encuentran a la venta en Joinnus.

“El año pasado hicimos ‘Luz de luna: el musical’ que fue súper lindo, pero ahora tenemos un elenco mucho más grande y un grupo de bailarines increíbles. Además, tenemos un grupo musical maravilloso, es una súper producción de verdad”, manifestó Michelle Alexander, quien es la máxima representante de Del Barrio Producciones.

Por su parte, Gonzalo Molina no dudó en destacar la calidad y profesionalismo del espectáculo musical, que promete convertirse en el preferido del público durante estas Fiestas Patrias.

“Es interesante para quien dirige y está fuera del escenario, disfrutar el espectáculo y tomar nota. Estoy más que contento con lo que hemos logrado, gracias a Del Barrio Producciones por apostar por el teatro musical y de la calidad y nivel que estamos poniendo en el escenario. Es una maravilla ver como lo sueños se hacen realidad”, agregó.

“Con Juan Carlos (Fernández) nos fuimos a tomar un café, terminamos cinco horas hablando de la historia de su vida, la cumbia y muchas cosas más. Fue una clase maestra que la tengo guardada para mi vida. Sin duda tenemos el mejor playlist de cumbia de los últimos 20 años, tienen que venir a ver la obra porque está imperdible”, sostuvo Molina.





“AMO LA CUMBIA”





Por su parte, el actor Santiago Suárez se encuentra bastante emocionado por ser protagonista de la puesta en escena, remarcando que no fue fácil para él formar parte del elenco y que a base de mucho esfuerzo y dedicación pudo conseguir su objetivo que era cantar.

“Parte de este proceso inició como hace tres meses, empezamos por el casting y dijo ‘vamos con todo’. Hablé con Gonzalo y me dijo para continuar con la segunda parte del casting (canto) en el estudio de Juan Carlos Fernández. Tengo que reconocer que lo me ha llevado hasta el día de hoy donde estoy es la perseverancia y el miedo, pero ese miedo lo utilizo a mi favor para darme cuenta que por algo me están convocando y por algo estoy acá”, sostuvo.

“Yo me encuentro emocionada porque esta experiencia es totalmente inédita en mi vida. Yo soy Elsa, la novia de Fernando (Santiago Suárez) , y lo voy a ayudar a que su sueño que tiene desde que éramos niños, se convierta en realidad”, contó la joven actriz, Gretta Marston. La renombrada actriz Silvia Bardales no pudo ocultar su emoción de participar en un musical con muchos jóvenes expresando su alto rendimiento artístico. La querida actriz interpreta a Flor, la madre de Fernando.