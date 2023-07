Nicola Porcella se convirtió en tendencia en las redes sociales tras protagonizar un tenso momento con el ‘Team Infierno’ en ‘La Casa de los Famosos’, esto luego de ser señalado como traidor.

Poco después de ser nominado por Wendy Guevara para ser el próximo eliminado, el exintegrante de ‘Esto es Guerra’ volvió a sufrir un golpe por parte de sus compañeros, quienes lo acusan de tener una estrategia con el ‘Team Cielo’.

Todo empezó cuando Sergio Mayer encendió las alarmas de Emilio Osorio, Apio Quijano y Wendy Guevara al considerar que era raro que Jorge Losa jamás haya nominado a Nicola Porcella, lo que generó que todos piensen que ambos tenían un pacto bajo la mesa.

Ante la desconfianza, Nicola Porcella no pudo controlar sus emociones y sufrió una crisis de ansiedad hasta el punto de llegar a las lágrimas. El momento más emotivo fue cuando Jorge Loza llegó hasta su dormitorio para intentar calmarlo y ofrecerle su apoyo.

Nicola tuvo un ataque de ansiedad y Jorge lo calma para que no llegue a explotar de mala manera#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/bbcfKT83xY — 🦂 (@2402fs) July 22, 2023





Nicola Porcella podría ser eliminado

Nicola Porcella fue nominado por primera vez por nada menos que Wendy Guevara, con quien fue vinculado sentimentalmente en las últimas semanas, un hecho que desató fuertes tensiones entre ambos concursantes.

Durante una conversación con sus compañeros, Nicola Porcella Durante no dudó en reclamarle a la integrante de ‘Las Perdidas’ por haberlo nominado, acusándola de haberle ‘clavado un puñal’. Además, el exintegrante de ‘Esto es Guerra’ planteó la idea de volver al Perú.

“Yo voy a pedir mi vuelo a Perú por lo menos a cuatro días para ver a mi hijo. A parte a allá me esperan mis culitos, esas que son leales, que no te dan puñaladas en la espalda. Yo me paré y dije: Jamás nominaría a Wendy, así dije”, enfatizó.