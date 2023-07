Mientras Nicola Porcella continúa ganándose el corazón de México, la mamá del exintegrante de ‘Esto es Guerra’ rompió su silencio para hablar sobre la participación de su hijo en el exitoso reality ‘La casa de los famosos’.

Fiorella Solimano habló para las cámaras de ‘Amor y Fuego’ y no se salvó de las preguntas incómodas de Rodrigo González y Gigi Mitre, quienes le pidieron opinar sobre la cercana amistad de su hijo con Wendy Guevara.

La madre del exchico reality negó que el acercamiento entre Nicola y la influencer sea parte de una estrategia de su hijo para quedarse en la casa, y por el contrario, consideró que entre ambos han nacido sentimientos especiales.

“Yo lo que creo es que ha surgido una amistad y un cariño por parte de Nicola. Un cariño genuino y una amistad y una admiración hacia una mujer que la ha luchado y ha sabido salir adelante. No lo veo como una relación ahora, si él viene y me dice que hay una relación, bueno, pero básicamente yo lo veo como un gran cariño, como una gran amiga y quizá puedo decirlo como una gran hermana, es como yo lo veo”, indicó.

La madre de Nicola Porcella también fue consultada sobre la posibilidad de que el modelo inicie una relación con Wendy Guevara una vez que termine el reality mexicano. Según explicó, no se opondría a esta decisión de su hijo.

“Yo creo que Nicola ya es un hombre hecho y derecho y bueno, si pasara algo, nosotros, pues no podemos hacer nada ni oponernos. Nicola es un hombre libre y cada uno tiene derecho a tomar sus decisiones y a escoger sus preferencias y nadie va a juzgarlo por eso. Me sorprendería, pero no por algo malo, tampoco es que yo lo vea como algo malo”, sentenció.