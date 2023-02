Laura Huarcayo vivió un incómodo momento en el programa “Mande quien mande” luego que Carlos Vílchez, más conocido como ‘La Carlota’, le cortara el cabello como parte de una secuencia para cambiar el look.

La modelo estuvo como invitada especial en el programa donde recordaron sus inicios en la televisión. Precisamente, Laura se encontraba hablando de su rubia cabellera cuando el comediante se le acercó con la tijera en mano.

La modelo quedó en shock al percatarse el humorista le había cortado un mechón de cabello frente a cámaras ya que en un primer momento pensó que todo se trataba de una broma.

“Yo confío en Carlotita. Me han dicho que es una buena estilista. ¿Carlota, qué te pasa? Y encima cortas chueco. ¿Es verdad?”, señaló la exconductora de “Bienvenida la tarde” entre risas.

Por su parte, ‘La Carlota’ justificó su broma señalando que se toma muy en serio sus personajes y que su función era crearle un nuevo look. “Una pregunta para el Perú entero, ¿no soy estilista? Los estilistas cortamos el cabello (...) Qué tanto escándalo, soy la mejor”, precisó.

Laura Huarcayo no tuvo más opción que tomar el incidente con buen humor. “No importa, luego vamos a hablar de esto. Bueno, como es el Día de la Amistad y el Amor, yo perdono a mi Carlota porque no hay nada más bonito que la amistad”, añadió.