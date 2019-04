Kukuli Morante reveló que fue acosada por un actor cuando empezaba su carrera

Recordada por su personaje de 'Gladys' en la serie 'Al fondo hay sitio', Kukuli Morante confesó que pasó momentos tormentosos al ser acosada sexualmente por un actor cuando inició su carrera, a los 21 años.

"En cada ensayo de la obra hacía que me siente a su costado. Yo no tenía idea de sus intensiones pero, poco a poco, se iban destapando, hasta que me confesó, grotescamente, que estaba interesado en mí. Lo hizo de una manera bien agresiva, con los ojos desorbitados, de una persona que no es normal", contó la actriz en RPP.

Por eso, Kukulí decidió renunciar a la obra de teatro, pero el sujeto continuó acosándola. "Un día estaba en el instituto donde estudiaba inglés y él me mandó un mensaje. Incluso, apareció en la ventana de mi salón y me dijo que me llevaría a mi casa. Yo me asusté y le mandé un mensaje a un amigo que es fisicoculturista, para que viniera a defenderme", recordó.

"Mi amigo apareció cuando ya me estaba jaloneando. Luego me enteré de que lo que había hecho conmigo lo hacía con varias actrices, las acosaba y ninguna lo había denunciado", agregó.

Kukulí Morante quiso denunciar a su acosador, pero cuando llegó a la comisaría se dio con la sorpresa de que el hombre le había dado un nombre falso y que el teléfono del que le escribía tampoco era de él.



