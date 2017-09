Krayg Peña pide a Migraciones que su proceso sea "justo" [VIDEO]

El venezolano Kraig Peña solicitó a las autoridades de Migraciones que su proceso para legalizar su estadía en nuestro país sea lo más justo posible, en una entrevista para el programa ‘Amor, amor, amor’.

Este pedido lo hizo a razón de los mensajes que envió el padre de Mario Hart al jefe de Migraciones con el fin de que lo saquen del país.

"Estoy pidiéndote sacar al veneco de Krayg Peña, alguien que está perturbando a la novia de mi hijo, también venezolana. ¿Puedes darme una mano?", fue el mensaje que envió por WhatsApp Mario Hart Potestá.

"Gracias a él casi me botan (del Perú) o esa era su idea en los mensajes. Gracias a él empezó todas las cosas. En ese tema mi abogado me está diciendo qué es lo mejor que puedo hacer, si tomar o no acciones legales en su contra por perjudicarme. Voy a ver qué es lo que haré con él", señaló Krayg al programa de espectáculos.

“Ahora estoy tranquilo por la vía legal. Migraciones ha hecho un buen trabajo con los venezolanos, espero que en este caso tome en cuenta que soy venezolano. Lo único que pido es que el proceso sea justo”, añadió el ‘chico reality’.