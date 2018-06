La modelo Rosángela Espinoza elogió el ingreso del panameño, Mark Vollert , al reality ‘Esto es guerra’ y quedó impresionada del físico del modelo. Además, aseguró que reúne las condiciones necesarias para convertirse en un referente del programa.

‘Rose’ se desvivió en elogios al referirse al nuevo miembro de los ‘guerreros’, quien llega procedente de ‘Esto es guerra’ edición Panamá, y vino para ser la competencia de Ignacio Baladán .

“Me encanta. Es un chico bueno, noble y buen guerrero. Además, recordemos que lo mejor viene en frasco pequeño”, manifestó la autodenominada ‘Barbie peruana’.

Al ver los coqueteos entre la ‘chica selfie’ y Mark Vollert , el venezolano Krayg Peña no dudó en pronunciarse sobre la situación. Hay que recordar que hace algunos meses, Krayg fue vinculado con la ‘guerrera’, pero nunca se concretó una relación.

“Ojalá que no sea como conmigo, que me animó y después se fue con Chávarri. Rosángela se ilusiona mucho al principio y después no pasa nada”, dijo Krayg.

Por su parte, el panameño Mark Vollert también habló de Rosángela Espinoza y dijo que “es la ‘Barbie’ de Perú y es una chica muy chévere con un gran carisma”.