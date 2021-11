El nuevo episodio del reality “La Academia” de “Esto es guerra” llegó cargado de escenas que sorprendieron a todos. Tras la aparición de Nicola Porcella, otro momento anecdótico fue la infidelidad de Mario Hart a Korina Rivadeneira.

En el episodio número 9 se grabó una escena del ampay del chico reality y una posterior cachetada. Al respecto, Korina Rivadeneira y Mario Hart hablaron con América Espectáculos sobre este capítulo.

“Es una cachetada actuada, al principio le pegaba así (suave) y el director me decía: ‘¿Que pasa? No, la cachetada tiene que ser con fuerza’. Ya amor, aguanta nada más, sino vamos a estar repitiendo y repitiendo. Me dolió la mano, ha sido fuerte”, contó Korina.

Por su parte, Mario Hart también habló de la escena y confesó que si nunca pensó en engañar a su esposa, menos lo haría tras ver el sufrimiento en la ficción de la madre de su pequeña hija.

“Me ha dado, por lo menos, unas ocho cachetadas sin exagerar. Le ha dado como gradualmente, se aprovechó mi esposa... Si antes no se me habría ocurrido jamás en la vida sacar la vuelta, viéndola sufrir así menos, me puso tenso”, confesó Hart.

Cabe señalar que otro de los momentos resaltantes de “La Academia” fue cuando Nicola Porcella hizo su aparición y pidió hablar en privado con Angie Arizaga y Jota Benz, a quienes felicitó por su embarazo en la ficción.

Mario Hart le es infiel a Korina Rivadeneira en la ficción