El caso de Korina Rivadeneira aún no está cerrado. Luego de que la misma 'chica reality' confirmara semanas atrás su permanencia en el país, parece que todo daría un giro de 180 grados. ¿Qué sucedió?

Perú21 se contactó con la abogada de Rivadeneira, Katty Cachay, quien manifestó a este diario que una apelación fue presentada por parte de la Procuraduría del Ministerio del Interior para que ella abandone tierras peruanas.

Este recurso legal busca dejar sin efecto la resolución del Sexto Juzgado Constitucional que anuló el pronunciamiento de Migraciones, el cual exigía a Rivadeneira a dejar el Perú de manera súbita.

"No está el escrito de la apelación pero se notificó que la apelación sí se ha presentado (sic). Aún no está colgado en la web del sistema del Poder Judicial. Por lo que he visto es que esto fue presentado el 11 de setiembre pero aún no he sido notificada", señaló a este diario.

En la captura de pantalla que nos proporcionó Cachay, se observa que la apelación a la sentencia fue presentada el pasado lunes 11 de septiembre al promediar las 4 de la tarde. Mírelo usted mismo:

"Quiero saber qué es lo que han puesto. Seguramente, la Procuraduría va a hacer el ridículo. Para nosotros es mejor porque siguen apoyando la teoría de que ellos están mal. Pensamos que no lo iban a hacer (la presentación de la apelación) pero parece que no lo han razonando bien", señaló Cachay.

La abogada refirió que se dio cuenta de esta acción del Ministerio del Interior mientras "le hacía el seguimiento al caso". No obstante, el texto "no está disponible aún, salvo que la misma procuraduría lo filtre", relató a Perú21.