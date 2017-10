Korina Rivadeneira ya no se esconde. Tras superar sus problemas migratorios la modelo retornó a 'Esto Es Guerra' para animar a su esposo, Mario Hart, en su presentación en vivo, y no dudó en hablar de los rumores que indican que estaría en la dulce espera.

“Me han embarazado por lo menos 20 veces ya. He venido con mareos, a lo mejor se vuelve realidad”, dijo entre risas Rivadeneira en conversación con América TV.

“Todavía hay proyectos y planes, por eso es que no se hace. Yo siempre que digo que no hago algo —por ejemplo que no me iba a casar, que no iba a cocinar— todo termina diferente, fíjate ahora soy esposa y soy la cocinera número uno”, expresó.

“Quiero todavía ver mis proyectos”, añadió la modelo, finalizando el tema.

Como se recuerda, la esposa de Mario Hart estuvo tres meses bajo la clandestinidad debido a que se había pedido su salida del país.