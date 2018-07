Korina Rivadeneira sobre Leslie Shaw: “Tiene mucho resentimiento” [FOTOS Y VIDEO]

Hace poco la modelo Korina Rivadeneira recordó, entre lágrimas, el tiempo que tuvo que vivir en la clandestinidad, luego de que la Superintendencia Nacional de Migraciones dictara una orden de salida del Perú en su contra.

Tras estos momentos difíciles que vivió Korina en nuestro país, la modelo fortaleció su relación con el piloto Mario Hart y decidieron sellar su amor casándose en Huaral.

Es por ello que Korina Rivadeneira no soportó que Leslie Shaw siga criticando a su esposo y aseguró que sus recurrentes menciones se deben a que tiene “mucho resentimiento” y que busca “generar noticia”.

"No puedo opinar nada malo de ella ( Leslie Shaw ), pero si hace recurrentemente comentarios sobre él, hay que preguntarle por qué lo hace. O sea, si es una chica talentosa, que le está yendo tan bien, ¿para qué sigue jod** a los demás?", dijo Korina Rivadeneira al programa '¡En exclusiva!'.

Korina Rivadeneira arremete contra Leslie Shaw.

"Tiene mucho resentimiento, o sea, lo tiene presente todo el tiempo, porque para hablar mal todo el tiempo de él. Si a mí me preguntan, por ejemplo, de un ex, ¿qué es lo que les he dicho? Nunca les he dicho nada malo, porque no tengo ningún sentimiento, nada, malo y ni siquiera algo bueno. No opino nada. Todo el mundo sabe que lo hace por generar noticia", agregó Korina Rivadeneira .

Por otro lado, la integrante de Combate aseguró que nunca fue su intención que Migraciones le devuelva el dinero gastado en su caso, pues el monto señalado de 15 mil soles no equivale siquiera al 1% de lo que Korina Rivadeneira gastó en su defensa.