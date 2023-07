El avant premier de Barbie en nuestro país reunió a varias figuras de la farándula y unas de las que se vistieron de rosa para asistir a este evento fueron Leslie Shaw y Korina Rivadeneira, ex y actual pareja de Mario Hart, respectivamente.

Las cámaras de ‘Magaly TV: La Firme’ abordaron a la modelo venezolana, quien no dudó en defender al piloto de las críticas que ha recibido por su desempeño como conductor del programa ‘Mande quien mande’.

“Mario es muy capo, es una persona muy inteligente y creeme que no creo que cometa errores. Es super talentoso y ya era hora que conduzca un programa de televisión”, sostuvo la influencer.

En otro momento, Korina fue consultada sobre las burlas que ha recibido Mario Hart por parte de Leslie Shaw, quien también estuvo en la alfombra rosa del avant premier de Barbie.

“Lo que pasa es que entre ellos dos hubo de repente un rose y por eso quizá no se hablan. (¿A ti no te incomoda que Leslie Shaw se pronuncie así?) A mí no me incomoda la verdad”, aseguró la exchica reality.

En el evento también estuvo otra ex de Mario Hart: Alejandra Baigorria. La empresaria de Gamarra demostró que mantiene una buena relación con Leslie Shaw y se saludaron como si fueran amigas íntimas frente a las cámaras.