Korina Rivadeneira se convertirá pronto en madre de su segundo bebé con Mario Hart y le dará un hermanito o hermanita a su pequeña Larita. La modelo venezolana está más enamorada que nunca del piloto y asegura que es “el amor de su vida”.

“Mario es el hombre de mi vida, el que Dios escogió para mí, es tan paciente, es mi contraparte, compartimos todo. Siempre cuando él está mal, yo estoy ahí apoyándolo y cuando yo estoy mal, él es mi soporte”, indicó en declaraciones al diario Trome.

“Siempre habla conmigo, me ayuda, me hace entender que lo que está pasando es por mi embarazo”, agregó y no dudó en llenar de elogios al exchico reality. “Sí, me sabe escuchar, es mi mejor amigo, tenemos muy buena comunicación y siempre me aconseja”, reveló.

“Mario para mí es el hombre perfecto, pienso que no me pudo tocar mejor hombre y te juro que si hubiera hombres como él en el mundo, las relaciones serían distintas”, manifestó y precisó que cuando iniciaron su relación lasa cosas no fueron ‘color de rosa’ todo el tiempo.

“Al principio, sí, porque para manejar mis emociones soy bastante explosiva y él me ha enseñado a ser más madura en ese sentido. Bueno, ahora soy distinta gracias a él y él también ha cambiado muchas cosas por mí, siento que hemos aprendido mucho los dos”, precisó.

Sobre las bromas respecto a que es ‘pisado’, Korina aclaró que es ‘chacota’ para la televisión “pero la realidad es que nosotros tenemos una buena comunicación, todo es equilibrado en casa y en nuestras vidas”. Además, reveló que planean casarse por la iglesia.

“Tenemos cinco años juntos y te digo algo, absolutamente todo lo volvería a pasar para que nuestros caminos se volvieran a encontrar (...) Nos vamos a casar por la iglesia, pero con calma. Ahorita estamos con todo esto del bebé (que esperan), viviendo etapas diferentes, primero salimos de una para entrar en otra”, aclaró.

Al ser consultada respecto a si quería tener más hijos, Korina dijo: “Antes pensaba que más, pero ahora pienso que con dos es suficiente”. Y sobre sin han tenido peleas fuertes en este tiempo que están juntos aseguró que no y que cuando tienen “diferencias se conversan para llegar a un buen puerto”.

“Ya aprendí que decisiones en ‘caliente’ no terminan bien. Claro, si quieres que tu relación funcione conversas y aclaras las cosas. Nada de relaciones tóxicas (...) Nuestra relación es bastante equilibrada”, finalizó la venezolana.

VIDEO RECOMENDADO

Janet Barboza confirma que Korina y Mario volverán a casarse

Mario Hart declaró para América Hoy y aseguró que se volverá a casar con Korina Rivadeneira, luego que el Poder Judicial declarara la nulidad de su matrimonio en Huaral.