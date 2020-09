Korina Rivadeneira reveló hace unos días la “crisis” que pasó tras el nacimiento de su bebe Lara. Según contó, la recién nacida dormía muy poco y solo quería comer. Por lo que la actriz venezolana decidió pedir ayuda a sus seguidoras explicando su situación.

Rivadeneira y Hart se mostraron preocupados por el momento. “Entró como en una crisis. Yo no la entendía y ella solo quería estar pegada a la teta y succionando (...) Así estuvo las 24 horas los dos días. Fue fuertísimo los dos días, no paraba de comer y no se tranquilizaba con nada, estaba bastante furiosa”, señaló la también modelo.

La actriz señaló que trató de estar tranquila y le tomó tiempo entenderla. “Ni ella ni yo dormíamos y ella succionaba todo el día. Decidí dedicarme a ella el 100%, no permití que entren al cuarto y se tranquilizó”, comentó.MRIA

Sin embargo, la preocupación se fue cuando sus seguidores empezaron a hablarle del “brote o crisis de crecimiento”, lo cual es un proceso normal. Hecho que ella desconocía al ser madre primeriza.

“Esta información es importante para mí. Ahora entiendo que no debo desesperarme, que así es como debe ser y me siento feliz porque a pesar de que es duro; saber que ella se está alimentando como debe hacerlo me llena de amor”, comentó. “Siempre le hablo a mi bebe y en esta crisis le decía ‘necesito que me dejes descansar, mi princesa’. Ahora mi mensaje tiene que ser: ‘aliméntate bien mi amor porque es tu momento de crecer’”, concluyó.

