Hace algunos días, empezaron a correr rumores que señalaban que Korina Rivadeneira estaba embarazada, luego que Paula Ávila publicara un video en el que dejaba entrever que la esposa de Mario Hart estaba en la dulce espera.

En el clip, se escucha a la modelo argentina decir: “Bueno, estamos aquí, cuidando a un a personita que va a tomar su (…) Si no compite ya saben por qué es”, a lo que Korina Rivadeneira responde con un “¡Cállate!”.

Korina Rivadeneira habló sobre lo ocurrido e indicó que sus amigas la estuvieron molestando porque no se había sentido bien por varios días. “Se corrió un rumor porque estaba súper extraña. Yo no sabía, no podía confirmar si estaba o no (embarazada)” , dijo.

Korina Rivadeneira reveló que sí se realizó un test de embarazo y contó cuál fue el resultado del mismo. “Estuve esperando un tiempo, me hice la prueba y salió negativo” , expresó un poco decepcionada tras inaugurar su tienda de ropa en Gamarra.

Korina Rivadeneira también contó que ella y Mario Hart se habían ilusionado con la posibilidad de tener un bebé y por ello están pensando en convertirse en padres pronto.

“Me encanta la idea de tener un bebé. Pronto vamos a comenzar a buscarlo, porque estábamos ilusionados, ya que pensábamos que iba a ser positivo (la prueba). Hay que esperar. Todo a su tiempo”, sostuvo.