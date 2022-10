La modelo venezolana, Korina Rivadeneira , pidió disculpas públicas después de despotricar contra una conocida clínica local por no “ofrecerle ni un plato de comida” mientras su hijo, Marito, se encuentra en observación por un tema de salud . A través de Instagram , la esposa de Mario Hart pidió que la comprendan, pues está nerviosa porque sus dos hijos se han enfermado al mismo tiempo.

“Yo sé que todo lo que digo trae consecuencias, solo quiero que sepan que ando muy nerviosa por mi bebé, han sido semanas difíciles porque tuve a Larita mal y ahora a Marito”.

“Es algo que todas las mamis vivimos y estoy segura de que comprenden que la preocupación por ellos y el no dormir bien durante tanto tiempo nos agobia y agota, estos días he estado más sensible que nunca y me doy cuenta de que lo mejor para estar bien es siempre seguir viendo lo mejor de todo y por supuesto transmitirlo para seguir generando energía buena”, comentó la modelo e influencer.

“Finalmente no es la primera ni la última vez que voy a tener a mis bebés tanto tiempo enfermos y tampoco soy la única mamá en vivir esto. Más bien pienso en que soy demasiado afortunada y lo agradezco”, escribió Korina Rivadeneira.

La modelo lamentó haber afectado a alguien de la clínica en la que su hijo está internado: “Lo siento si afecté o perjudiqué a alguien, nunca fue mi intención”.

¿Qué dijo Korina Rivadeneira?

“Nunca me había pasado haberme internado en una clínica, por Larita (mi hija) o por un bebé, y que no hayamos recibido ni un plato de comida. Además, cada vez que llamo a la enfermera no viene. ¡Qué rabia! solo sé que no voy a volver a esta clínica porque es pésima”, comentó enojada en Instagram.

Luego de dicho episodio, la esposa del piloto Mario Hart recibió comentarios negativos y algunos cuestionamientos de usuarios en las redes sociales.

