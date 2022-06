Cuando se habla de belleza, nada mejor que recurrir a Koky Belaunde, quien hizo un análisis sobre la transformación física a la que se ha sometido la conductora de televisión Magaly Medina en los últimos años.

Según el especialista, la popular ‘Urraca’ es, en la actualidad, y duela a quien le duela, el personaje femenino más estético de la televisión local. “La oruga salió de su crisálida y se volvió una bella mariposa”, manifestó.

“Y lo que tengo que agregar, es que el karma existe, pues después de haber sido tan criticada, y haberle dicho tantas cosas como: fea o muelona, simplemente pasó de ser la antagónica y se volvió protagónica. Hoy por hoy es la linda del cuento, incluso se convirtió en la más bonita de la televisión”, dijo.

En base a su experiencia profesional, el polémico estilista considera que la periodista, al igual que grandes figuras de Hollywood, estaría usando el revolucionario chip de la eterna juventud, y le estaría dando buenos resultados.

“Magaly ha encontrado la fuente de la juventud. Les guste a muchos o no, es la imagen de la mujer peruana empoderada que ha ido evolucionando en toda la extensión de la palabra”, recalcó respecto a la presentadora.

Pocos saben que Jorge Alfredo Belaunde es un exitoso empresario, un buen ser humano y que tiene familia; sin embargo, Koky Belaunde nació en la TV peruana: es un personaje polémico, crítico, pero creado a partir de sus conocimientos en el mundo de la belleza.

“Nunca pensé que entraría en la TV peruana, pero sí lo quería, creé este personaje y pegó. Antes, las productoras se reían cuando les decía que me llevaran a los programas. Yo no me contentaba solo con que mi nombre apareciera al final de un programa, yo quería salir frente a cámaras”, contó.

“Si a eso llaman protagonismo, puede ser; si lo llaman figuretismo, entonces Koky es recontra figuretti. Ahora la gente me reconoce más por Koky Belaunde que por Jorge Alfredo, he tenido que crear el nombre legal de Koky Belaunde del Perú S.A.C”, recalcó.

