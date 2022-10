Kike Suero acaba de revelar que este 15 de noviembre se casará con Vicky Torero, su pareja y madre de último hijo, pocas semanas después que la bailarina lo cacheteara en vivo en el set de “Magaly TV: La Firme” tras ver un video en el que el cómico aparecía bastante ‘cariñoso’ con una jovencita en la puerta de un hotel en Tacna.

Según indicó el humorista, en este momento está haciendo méritos para que la joven vuelva a confiar en él. “Ya las cosas están bien entre nosotros, estoy ganándome su confianza nuevamente y este 15 de noviembre nos vamos a casar por civil”, contó en declaraciones al diario Trome.

“Le tengo preparada una gran sorpresa a Vicky. Ella es una gran mujer y madre, siempre está atenta, me apoya mucho en mi trabajo (...) Ella sabe bien que no pasó nada en ese ‘ampay’, se han tejido muchas versiones que no son ciertas”, agregó sobre las imágenes.

Suero indicó que él y Vicky tienen “una bonita relación y vamos a luchar por seguir juntos”. Según precisó “este paso que vamos a dar es para afianzar nuestros sentimientos, le voy a dar una gran sorpresa porque se lo merece”, pero no quiso ahondar en más detalles.

Como se recuerda, Vicky Torero decidió perdonar a Kike Suero tras la emisión de un ‘ampay’ en el programa que conduce Magaly Medina. Al enterarse de la traición en vivo no dudó en insultarlo y cachetearlo frente a la ‘Urraca’. Sin embargo, tras pensar bien las cosas, decidió darle una nueva oportunidad.

“Yo tengo un hogar que por cinco segundos de un error tal vez que cometió Kike, no vamos a echar a la basura los planes que tenemos”, dijo en declaraciones para el espacio que se transmite por ATV, que detalló que en sus redes sociales se mostraban amorosos luego del escándalo.

“No es perdonar, es que vale más la familia... Yo no voy a pisar el palito, son tres años de relación, un hogar, tampoco está bien, en un momento de cólera sí lo dije (que su relación terminaba), me chocó, pero analizándolo bien, tampoco es que le crea a Kike”, acotó la joven madre de familia.

