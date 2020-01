Un video captó a Kike Suero besando a un misteriosa mujer en medio de las celebraciones por Año Nuevo. Fuentes cercanas contaron que la acompañante del cómico sería Vicky Torero, bailarina de 'La Tigresa del Oriente’.

En conversación con Trome, el artista confirmó que se trataba de Vicky Torero y afirmó que buscará contraer matrimonio con ella.

“Estoy súper enamorado, ya teníamos un tiempo saliendo y de verdad hay muchas cosas en ella que hicieron que me enamore. Es la mujer con la que me quiero casar, porque es una buenísima dama, me entiende, es la mujer que un hombre como yo necesita, aparte que es muy bonita y la adoro”, expresó Kike.

Manifestó que en julio podría dar el sí en la Iglesia y que a la brevedad le gustaría tener un bebé con ella.

“Estoy en la casa de mi mamá, ya mi familia la conoce y la quiere un montón, y me caso con ella porque me caso, espero que sea en julio, y también quisiera tener un bebé, que sea mujercita”, sostuvo.

Kike Suero se pasó de cariñoso con misteriosa dama en plena vía pública

¿SIGUE CON SU ESPOSA?

En diciembre del año pasado, ‘Magaly TV La Firme’ emitió imágenes del cómico al lado de su esposa, Geraldine Quezada. Ambos reaparecieron en medio abrazos, besos y palabras al oído en una fiesta en Los Olivos.

Estaban felices, bailando y presumiendo su amor pese a la orden de alejamiento que logró Geraldine Quezada en contra de Kike Suero tras denunciarlo por agresión.