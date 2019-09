Pide disculpas. El cómico Kike Suero pasó tres días en la carceleta tras ser acusado de agredir físicamente a su pareja Geraldine Quezada, situación que lo llevó a ser el centro de cuestionamientos; sin embargo, salió hoy en una entrevista en el programa Válgame Dios en Latina y no tardó en disculparse públicamente por lo sucedido.

El actor aclaró qué sucedió entre él y su pareja y señaló también que mañana martes brindará una conferencia de prensa para demostrar que no oculta nada.

“Estoy aquí para pedir disculpas públicas por mis errores porque aquí el único culpable de todo lo que me ha pasado durante tanto tiempo soy. Aquí no hay (culpables) ni vecinos, amigos, ni Geraldine, soy yo. Lo que yo no quería aceptar... cada vez que Geraldine me aconsejaba yo seguía cavando más el hueco donde yo salté”, dijo el cómico.

También agregó que extiende sus disculpas a todas las mujeres y que el alcoholismo ha sido causante de las malas decisiones que ha tomado, no teniendo conciencia de sus acciones.

“Está bien que el Estado proteja a la mujer porque yo tengo una hija y siento que ellas están protegidas. Sé que hay personas que no me creen; la verdad no es mía, ni de Geraldine; la verdad es hija del tiempo. Geraldine me regaló tres hijas bellísimas y vivo agradecido con ella. Lamentablemente el alcohol hace que muchas personas no seas conscientes de sus actos”, expresó.

Además, el hilarante actor reveló que debido a los problemas de alcohol perdió oportunidades en su vida, y que, cuando pudo, pidió ayuda a Geraldine porque ya no quiere seguir preso por el alcoholismo.

“Yo estaba mareado, en realidad, hubo forcejeos. Geraldine siempre se ha quedado callada cuando estaba borracho y decía cosas... Yo no lo tomaba así, pero, ahora, me doy cuenta que sí tengo problemas con el alcohol”.