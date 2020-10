El polémico Kevin Blow, ex pareja de Michelle Soifer, se presentó esta tarde en el programa ‘Amor y Fuego’, conducido por Gigi Mitre y Rodrigo Gonzáles ‘Peluchín’.

Durante la emisión del programa,’ el cantante indicó que el ex conductor de 'Esto es Guerra, Mathías Brivio, fue el intermediario para que Chris Soifer y el volante de la selección peruana, Christian Cueva, mantengan conversaciones.

“Si ellos al fin y al cabo estuvieron yo no sé (...) En mi cara llamó Mathías Brivio al teléfono de Michelle Soiffer y le dijo ‘Cueva te va a llamar porque quiere hablar con Chris’”, dijo Kevin Blow.

“Michelle no suele contestar a números desconocidos (...) Como Mathías Brivio y Cueva son amigos él le pidió el favor (que conteste). Cuando Michelle le contestó él (Cueva) le dijo que quería hablar con Chris”, agregó el cantante.

Como se conoce, anteriormente la ex pareja de Chris Soiffer, el rapero Jeyci Pérez, deslizó que la influencer sostuvo un ‘afairre’ con el volante de la selección nacional.

Sin embargo, tanto Soifer, como Cueva, han señalado que no mantuvieron ningún romance.

Incluso, el volante dijo que fue un “error” haber conocido a Chris Soifer.

“Conocí (a Chris) pero nunca tuve ninguna relación ni siquiera amical. Un amigo me la presentó y me escribió al Instagram porque quería saber cómo era México porque quería estudiar allá y yo jugaba en ese país. Esa es la realidad y no hay otra (...) Lo reconozco, fue un error porque no debí ni conocerla. A nadie le va a parecer bien, mucho menos a tu pareja”, precisó Cueva hace algunos meses.

