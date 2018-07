Las hermanas Jenner ponen fin a los rumores de distanciamiento. Kendall Jenner publicó una serie de fotografías donde aparece junto a Kylie Jenner en Instagram . Se trata de una fotografía de su niñez que viene llamando la atención de todos sus fanáticos en el mundo.



Kendall Jenner y Kylie Jenner se reunieron para realizar una sesión fotográfica y el resultado sorprende a todos sus seguidores de Instagram . Sus fanáticos indican que las hermanas lucen como gemelas.



Algunos usuarios de Instagram preguntaron si Kendall Jenner y Kylie Jenner se han hecho alguna operación. "Son muy parecidas", "Kylie cada día se parece más de Kendall", "parecen gemelas", se lee en algunos de los comentarios en Instagram .



Todo indica que Kendall Jenner tomó en cuenta las opiniones de sus seguidores de Instagram y decidió publicar una fotografía de su adolescencia junto a su hermana.



En la imagen de Instagram se puede apreciar que las hermanas son muy parecidas desde pequeñas. La curiosa fotografía fue tomada en la primera temporada de ‘Keeping up with the Kardashian’ y es comparada con la reciente foto, que se tomó en la temporada 15.