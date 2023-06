Sin vuelta atrás. La excandidata presidencial Keiko Fujimori habló por primera vez sobre su aún esposo, Mark Vito, quien se ha convertido en una celebridad de las redes sociales gracias a sus videos de TikTok.

La lideresa de Fuerza Popular dijo que el proceso de separación con Vito lo han llevado en reserva por respeto a sus hijas y, aunque no quiso especificar quién terminó la relación, sí confirmó que son amigos.

“Fue una decisión meditada y consensuada por ambos y por respeto a mis hijas no voy a hacer mayor comentario. Puedo señalar que somos amigos y que vamos a ser responsables padres de familia con Kiara y Kaori (...) Puedo decir que ambos firmamos el acta de conciliación, participamos en todo el proceso y lo hemos hecho con mucho respeto y sobre todo con mucha discreción pensando en nuestras hijas”, dijo a Trome.

Fujimori aseguró que está soltera en este momento y fue tajante al decir que ya no retomará una relación con el estadounidense.

“Siempre van a haber especulaciones al respecto y creo que a las mujeres nos gusta y aspiramos a tener también una vida privada y en pareja. Sí (estoy soltera). Yo no busco a nadie, tampoco descarto la posibilidad hacia el futuro. Yo no le cierro las puertas al amor (...) Descarto volver con él (Mark)”, expresó.

Asimismo, comentó sobre la nueva faceta de su expareja, que se ha convertido en una celebridad de las redes sociales gracias a sus videos de TikTok, donde ha colaborado con varios artistas como Susy Díaz o Fabio Agostini. Aunque le deseó suerte, señaló que no lo sigue.

“Yo he decidido no seguir a Mark para que no se generen especulaciones, porque a veces salen en las noticias ‘estas personas se siguen’. No, no, no, yo prefiero mantener mi distancia y le deseo mucha suerte”, indicó.