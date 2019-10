No se quedó callada antes los ataques. Katy Jara se pronunció luego que la expareja de su actual esposo denunciara que la cantante de cumbia fue “la otra” en su relación y que el contador piurano no es nada más que un “mentiroso, infiel y malo”.

A través de su cuenta de Instagram, la artista, quien se casó hace solo unos días, publicó un extenso mensaje donde no solo desmintió a la madre del hijo de su actual pareja, sino que también aseguró que toda historia tiene dos versiones.

“Ya salió el sol y es una mañana distinta a las que suelo estar acostumbrada. Pero como siempre digo, la verdad siempre cae por su propio peso y la verdad la saben las personas allegadas a mí, como mi familia y los pocos amigos que tengo", inicia el mensaje de la cantante, quien negó tajantemente haberse “metido” en una relación.

“Hoy realmente me doy cuenta que son muy pocos. Agradezco a la reducida cantidad de ‘verdaderas amistades’ que me han llamado o escrito, no para juzgarme, si no para saber cómo estoy y para expresarme su solidaridad, no saben cuánto las valoro y son en estos momentos difíciles, dónde te das cuenta quienes son realmente tus amigos y no solo contactos de WhatsApp o redes sociales. Gracias de verdad, me dan la fuerza necesaria para sentirme mejor”, continúa la publicación.

"La verdad siempre será una sola, no tengo nada que temer, tanto mi esposo como yo, estamos tranquilos y abiertos a poder esclarecer las cosas que se vienen diciendo de nosotros”, puntualizó la cumbiambera, haciendo evidente que se encuentra bastante conmovida por las muestras de solidaridad de sus amigos más cercanos.

Bancayan también desmintió a su expareja a través de las redes sociales para lamentar que su vida privada haya sido expuesta en el programa ‘Magaly TV, la firme’, espacio televisivo donde la madre de su hijo denunció abandono. Además, aseguró que pronto “Dios dará a cada quien lo que merece”.

“De la vida me quedó claro siempre que el tiempo es el mejor juez y el más sabio, aquellas personas que me conocen y son mis amigos saben que lamentablemente mi vida siempre ha estado expuesta por haber ocupado un cargo público en su momento y después de eso por factores diferentes como temas políticos, laborales, falsos amigos y gente que lamentablemente no puede vivir tranquila si tú eres feliz”, reflexionó.

“Lamentable que sientas decepción de personas que en algún momento fueron tus amigos, personas por la que distes todo, lo que tuviste y lo que no tuviste, pero una decepción es un martillo que te golpea, si eres de cristal de seguro que te va romper, pero si eres de hierro te va forjar. Dejo claro y establecido que mi relación con mi ahora esposa empezó de la mejor manera, y se fue consolidando conforme pasaron los meses... Por respeto a mi menor hijo Nathaniel evitaré pronunciarme con respecto a su madre, por que tú conoces perfectamente toda la verdad, pero si la que cuentas hoy delante de una cámara es la que quieres hacer creer a las personas que es, pues que así sea. Solo recuerdas que no creo en el karma, pero si te digo que Dios da a cada quien lo que se merece”, sentenció en Instagram.