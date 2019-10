Le resta la importancia a las críticas y pese a todo, disfruta sus primeros días de casado. Mario Bancayan está en el ojo de la tormenta desde que hace unos días se hizo público su matrimonio civil con la cantante de cumbia Katy Jara, conocida por ser el rostro del programa Domingos de fiesta por TV Perú.

Como se recuerda, el contador público ha sido acusado por su expareja de “mentiroso, infiel y malo”. Sus declaraciones se hicieron públicas en ‘Magaly TV, la firme’, en un video donde asegura que un familiar vio a la conductora de televisión en la casa donde todavía convivía con Bancayan.

“Mi hermana fue a verlo a él a la casa donde vivíamos y encontró a la señorita Katy Jara, adentro”, dijo la joven durante una promoción televisiva. Tras las graves acusaciones, el contador ha preferido el silencio, asegurando que lo hace únicamente por respeto al hijo que tienen en común, Nathaniel.

Marvin Bancayan se describe en sus redes sociales como contador público colegiado, empresario Maricultor, asesor contable y tributario. Además, se desempeñó hace algunos años como consejero regional de Piura.

A través de su cuenta de Twitter, el exconsejero por Sechura mantenía actualizados a sus seguidores sobre las actividades formales de su cargo. En algunas fotos se le ve posando con congresistas de la región y también con ministros.

Juntos por Piura . Congresistas y consejeros trabajarán en conjunto para sacar adelante nuestra Región. pic.twitter.com/MMG4p8Qniz — Marvin Bancayan F. (@MbancaFi) 30 de junio de 2016

Su romance con Katy Jara llegó al altar tras varios meses de noviazgo. Se comprometieron el 26 de septiembre del 2019, y antes de que acabe el año 2019 decidieron dar “el gran paso” en su relación al contraer matrimonio en Trujillo.

“Gracias por todo lo malo que sacaste de mi vida y toda la felicidad que me vienes dando Mi amor. Te eligiera a ti , de nuevo a ti”, es uno de los mensajes románticos que ha dedicado a la que considera “la mujer de su vida”. A través de Facebook se mostró orgulloso de unir su vida para siempre con Katy Jara e incluso publicó notas y publicaciones de varios medios locales sobre el evento.

Tras el escándalo, Mancayan ha utilizado su cuenta de Instagram para mostrar total respaldo a su pareja y para desmentir a la madre de su hijo, a quien le dijo que pronto “Dios le dará lo que se merece”.

“De la vida me quedo claro siempre que el tiempo es el mejor juez y el mas sabio, aquellas personas que me conocen y son mis amigos saben que lamentablemente mi vida siempre ha estado expuesta por haber ocupado un cargo público en su momento y después de eso por factores diferentes como temas políticos, laborales, falsos amigos y gente que lamentablemente no puede vivir tranquila si tú eres feliz", inicia su mensaje.

"Lamentable que sientas decepción de personas que en algún momento fueron tus amigos, personas por la que distes todo, lo que tuviste y lo que no tuviste, pero una decepción es un martillo que te golpea, si eres de cristal de seguro que te va romper, pero si eres de hierro te va forjar.Dejo claro y establecido que mi relación con mi ahora esposa empezó de la mejor manera, y se fue consolidando conforme pasaron los meses, si fue muy rápido o no es un tema que solo sentimos y conocemos nosotros. Por respeto a mi menor hijo Nathaniel evitare pronunciarme con respecto a su madre, por que tú conoces perfectamente toooodaaaaaaa la verdad, pero si la que cuentas hoy delante de una cámara es la que quieres hacer creer a las personas que es, pues que así sea, solo recuerdas que no creo en el karma, pero si te digo que Dios da a cada quien lo que se merece”, escribió.