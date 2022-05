Hace algún tiempo, Katy Jara sorprendió a sus seguidores al anunciar que su estilo de vida cambiaría, tras su acercamiento al cristianismo, luego de estar mucho tiempo alejada del mundo de la televisión, dejando atrás su trabajo en la conducción del programa de TV Perú, “Domingos de Fiesta”.

En ese sentido, Jara se ha dedicado a usar sus redes sociales para extender el mensaje sobre su religión, así como promocionar conciertos de cantantes cristianos, algo que ha generado muchas críticas de parte de un sector de los usuarios que no creen en su conversión, incluso, se han burlado de su fe.

Por ello, Katy Jara decidió responder a sus detractores mediante un comentario extenso en sus redes sociales, en donde criticó las sumas de dinero que se paga para otros eventos musicales, exactamente, para artistas dedicados al reguetón.

“Que pena leer tantos comentarios negativos. Si fueran otros artistas de reguetón, al instante se agotan las entradas, que sobrepasan los 800 soles por persona todo para cantar en sus conciertos canciones que incitan al sexo. Ahí todos felices. Y si es un grupo de alabanzas, la gente se indigna”, se puede leer en parte de su mensaje.

En esa misma línea, Jara sacó cara por el trabajo de los músicos religiosos, indicando que ellos también necesitan ingresos en sus conciertos, para mantener a sus familias y cumplir sus metas personales:

“O sea, ¿Los músicos cristianos no comen? ¿No tienen familia? ¿No tienen sueños? ¿Están obligados a tocar gratis? (...) Aquí en Perú, aún los músicos cristianos no tienen pagos justos que les permitan mantener sus familias. Sus años de preparación, tiempo invertido, no cuenta”.

Katy Jara y su nuevo estilo de vida

A través de un extenso mensaje en Instagram, la cantante Katy Jara anunció a sus seguidores sobre su conversión religiosa.

La exconductora del programa “Domingos de fiesta” señaló que ahora “sigue la palabra de Cristo” y por ello decidió alejarse de la televisión y de los escenarios.

“Mi vida cambió porque decidí seguir a Cristo. Muchas personas me han estado preguntando por qué ya no estoy cantando, por qué ya no estoy en la TV, por qué ha cambiado mi manera de vestir, que me ven distinta, que ya no soy la misma, entre otros cuestionamientos. Lo cierto es que llevo 5 meses aproximadamente, de estar apartada de muchas cosas, no solo de los conciertos de cumbia y de la televisión, si no también de otros factores y situaciones, que entendí, no sumaban en mi vida, de manera positiva”, dijo la artista nacional al inicio de su mensaje público.

Hace algunos meses atrás conocí la palabra de Dios, empecé a congregarme, llevar un discipulado, y poco a poco, mi vida fue cambiando. Empecé a entender que muchas cosas de las que hacía, no estaban bien, pero igual, seguía dentro de ellas, porque eran parte en ese momento de mi trabajo como artista. Pero llegó un punto de mi vida, que estas cosas ya no me hacían feliz. Empecé a sentirme vacía y sin sentido. Y es que cuando conoces a Cristo, ya nada es igual, quieres apartarte de lo que pueda alejarte de El Señor. En ese contexto, decidí dejar todo para empezar a seguir a Cristo y que mi vida dependa únicamente de Él”, añadió de manera tajante.

Finalmente, la animadora dijo llevar una vida distinta tras bautizarse y se dedicará a nuevos proyectos.

“Dios está presente en cada momento, en cada circunstancia, buena o mala, pero Él siempre está allí. Recibí a Cristo en mi corazón y me bauticé en su nombre poderoso. Hoy mi vida le pertenece solo Él. Así que ahora lista, para emprender nuevos retos, proyectos, y ahora, solo y únicamente de la mano de Dios, quería compartirles, que inicia una nueva etapa en mi vida, ya que mi vida cambió”, concluyó.

