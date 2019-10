Se acabó el amor y al parecer, no hay vuelta atrás. Katty García puso fin a los rumores y confirmó hace solo unos días que está separada de su esposa, la peruana Karim Vidal, con quien inició una nueva vida lejos de las cámaras de televisión en los Estados Unidos hace más de tres años.

La historia inició en 2016, pero no fue hasta mediados el 2017 que la exbailarina confirmó que estaba enamorada de otra mujer. El día de su cumpleaños número 24, en marzo de ese mismo año, todavía no hacía pública la relación, pero las publicaciones en su cuenta de Instagram hacían evidente que había decidido mantener un romance con Karim.

Al estilo de Bruno Pinasco, Katty disfrutó de una torta estilo arcoíris, con los colores de la bandera del orgullo LGTBIQ. En aquel momento todo era felicidad para la pareja, que ya vivía junta en Florida y tenía en sus planes formar una familia.

En julio de 2017, la popular ‘Toñita del Rímac’ confirmó al programa ‘En boca de todos’ que se había casado con Karim y que además, que se iba a convertir en madre junto a su pareja.

“Estoy feliz, voy a contarles que voy a tener a Toñito. Los primeros meses fueron fatales, bajé mucho de peso, pero ahora ya estoy normal y como tranquila", informó emocionada. En diciembre llegó Antonio y con él, más felicidad.

NO MÁS FUTBOLISTAS NI ‘CUMBIAMBEROS’

El tiempo pasó y el hogar que había formado a miles de kilómetros de Lima seguía consolidándose. Atrás quedaron sus romances con futbolistas como el ‘Churrito’ Hinostroza o el cantante Lucho Cuellar, a quien le fue infiel en varias ocasiones según lo que reveló en ‘El valor de la verdad’.

Katty no quería saber nada de escándalos y de la farándula peruana. Al contrario, gritaba lo estable que se sentía al lado de Karim, sus padres, el hijo de su pareja y el pequeño Antonio. Parecía que todo iba viento en popa.

“Estoy pasando el mejor momento de mi vida, estoy feliz. Estoy con una gran persona a mi lado, tengo a mi hijo, estoy completamente feliz. Creo que faltaba esto para que mi vida se llenara por completo. Tengo una estabilidad impresionante y por eso creo que en mi sonrisa en mis fotos y videos reflejo lo feliz que soy. Y más aún cuando tengo a mi familia que me apoya”, señaló.

CONTRA LA HOMOFOBIA

Karim no la tuvo fácil. La esposa de Katty García no dudaba en defender su relación y la orientación sexual de ambas, quienes habían decidido formar una familia homoparental. En una ocasión, durante el programa ‘Tengo algo que decirte’, un doctor tildó a la comunidad LGTBIQ de “anormal”, lo que despertó la ira de Karim.

“Yo no le voy a permitir a él ni a nadie en este mundo que me llame anormal a mí o a mis amigas. Ese señor no tiene idea de lo que está hablando. Hay personas que tienen problemas y están al borde del suicidio por este tema. yo no le voy a permitir que hable así”, dijo. “Una persona como él, un fanfarrón que habla de algo que simplemente él no sabe. Nosotros no tenemos un mes de relación, tenemos mucho tiempo. Él no puede atreverse a decir cuánto va a durar o si somos tóxicas, o si mi hijo va a tener un problema”, sostuvo indignada.

Katty por su parte, en varias entrevista comentó que algunas personas creen que no se acepta y que se avergüenza de ser como es junto a su esposa, pero asegura que no es así. “Yo siempre fui (lesbiana), el hecho que no lo sepa todo el mundo no significa que lo esconda. No es tan difícil decirlo, yo siempre estuve confundida”, manifestó.

“Es muy difícil salir de este clóset. No es fácil decir yo soy. Me atreví y he tenido la fortuna de tener el apoyo de mi familia. Sé que no todos pueden hacerlo”, aseveró.

EL FIN DE UNA ETAPA

Los meses pasaron y la bailarina dejó de lado las románticas dedicatorias en las redes sociales para su esposa. Las reemplazó por fotografías de su hijo y sus seguidores comenzaron a sospechar lo que parecía inevitable: que estaba separada de Karim.

No fue sino hasta hace unos días que la ex chica ‘reality’ confirmó que ya no mantenía un vínculo amoroso con la joven, a través de un breve mensaje donde no mencionó detalles sobre cómo se había desencadenado todo.

“Karim y yo estamos separadas. No es fácil para mí hablar sobre esto. Lo demás queda reservado, ella y yo llevamos la fiesta en paz por el bien de Antonio y eso es lo que más importa, cariño y respeto siempre habrá”, escribió. De inmediato Karim respondió con duros mensajes donde se refería a la hipocresía y la mentira.

Las especulaciones de que Katty había sido desleal comenzaron y se confirmaron cuando la todavía esposa de la bailarina habló con el equipo de ‘Magaly TV, la firme’ para declarar fuera de cámaras que le había sido infiel con un hombre. Cuando Magaly Medina le preguntó por estas declaraciones, no las negó.

De acuerdo con la conductora, Karim habría encontrado conversaciones entre García y personas del espectáculo y el fútbol peruano, lo cual habría motivado esta separación. “Cuando amor se acaba cuando hubo traición, se acaba (...) Eramos un matrimonio feliz”, dijo.

La joven expareja de García, además, contó que se encuentra muy afectada con esta situación porque ha causado que no pueda ver al hijo que tiene en común con su aún esposa. Aseguró que solo puede verlo por 30 minutos o una hora. “Yo quiero la custodia compartida de mi hijo, es lo único que me importa”, finalizó con la voz quebrada.

Lo que viene ahora será una batalla legal en los Estados Unidos por la tenencia compartida del menor. La historia tiene para rato.