No se quedó callada. Katty García se pronunció luego que Karim Vidal aseguró a ‘Magaly TV, la firme’ que el amor entre ambas había finalizado debido a la “traición”, declaraciones que dan a entender que el problema que generó el fin de su relación fue una infidelidad.

De acuerdo con Magaly Medina, la esposa de la exbailarina le contó a su equipo que había encontrado conversaciones de ella con futbolistas y personajes de la farándula peruana que habrían revelado que no le estaba siendo leal.

Karim le dijo a Magaly que Katty le confesó que “ya no la amaba” y que por esa razón debían separarse. “Ya fuimos a la corte para firmar el divorcio. Yo le firmé el divorcio e hice todos los papeles a los cuatro días de que ella me dijo que no me amaba y que no quería estar conmigo. Yo no quiero retenerla. Cuando hay traición, el amor se acaba. No quiero tener más problemas de los que ya tengo con ella”, indicó.

Ante lo declarado, la popular ‘Toñita del Rímac’ publicó una fotografía en su Instagram con un contundente mensaje para sus seguidores y su expareja. “Solo Dios es testigo de todo lo que estoy pasando”, escribió sobre una fotografía donde se ve a una mujer abrazando a un niño.

Katty García y Karim Vidal se casaron en el 2017 y decidieron formar una familia. Katty quedó embarazada y ambas decidieron criar al pequeño Antonio como hijo de ambas. Ahora la joven reclama que se le permita ver al menor, algo que no está ocurriendo.

“Lo único que quiero es la custodia compartida, ella no cede y quiere tener el 100% de la custodia de mi hijo. No es justo, es tanto hijo de ella como mío. Tengo que llorar y perdirle que quiero ver a mi hijo. Uno nunca se casa pensando que todo será perfecto, a veces uno se equivoca. Voy a luchar por mi bebito”, contó.